Denver Broncos manda no Super Bowl 50 e comemora conquista

O Denver Broncos conquistou na madrugada desta segunda-feira (no horário de Brasília) o Super Bowl 50, ao atropelar o Carolina Panthers por 24 a 10, no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia). É o terceiro Super Bowl do time do Colorado, campeão em 1997 e 1998, em oito disputas. Também consagra definitivamente o quarterback Peyton Manning, de 39 anos, que teve uma atuação irregular na decisão, mas obteve sua segunda conquista na história do futebol americano. Manning, inclusive, pode estar encerrando a carreira.

Já Cam Newton sentiu a responsabilidade. Nervoso e implacavelmente marcado, errou muito, embora também tenha demonstrado o conhecido talento em vários lances. A defesa do Denver, ponto alto da equipe em toda a competição, foi fundamental para a conquista do título. Os Broncos dominaram até com certa facilidade o início da partida. Abriram 3 a 0 quando Brandon McManus converteu um field goal de 34 jardas. Mas o melhor para a equipe de Denver estava por vir: um touchdown defensivo, que aconteceu num lance em que Cam Newton soltou a bola e foi interceptado por Von Miller e Malik Jackson caiu na 'end zone'. Na sequência, o Denver abriu 10 a 0.

Newton deve ter tido pesadelos com Von Miller, que não lhe deu trégua durante todo o primeiro tempo. Os Panthers não se abateram com a desvantagem e pareceram acordar no segundo quarto. Quando Jonathan Stewart voou por cima da linha defensiva dos Broncos e aterrissou na 'end zone' - na conclusão da então primeira boa jogada de Cam Newton -, o time da Carolina do Norte entrou no jogo. O placar ficou 13 a 7, mas alguma precipitação e o não aproveitamento de erros cometidos pelos Broncos – Peyton Manning, por exemplo, sofreu interceptação num lance aparentemente fácil – impediram os Panthers de encostar no placar.

O primeiro tempo foi marcado pelo desempenho das defesas. Tanto o ataque do Denver quanto o do Carolina não conseguiam praticamente nada. As duas equipes mostraram porque têm as melhores defesas da NFL. Logo no início do terceiro quarto, os Panthers tiveram boa chance de encostar, num field goal de 44 jardas. No entanto, Graham Gano acertou a trave esquerda do Y e o ataque do time da Carolina novamente não pontuou. Pouco depois, Brandon McManus foi eficiente num chute de 30 jardas e o Denver aumentou sua vantagem para 16 a 7, que seria o placar final do quarto.

Os Panthers conseguiram reduzir a diferença para seis pontos quando Gano encaixou um chute de 39 jardas. Naquela altura, faltavam 10s21 para o fim do jogo. Mas a pouco mais de 4 minutos para o término, aconteceu a jogada que decidiu o Super Bowl 50. Von Miller novamente desarmou Cam Newton. Para piorar, depois do fumble T.J. Ward ficou com a bola, na linha de quatro jardas.

A pá de cal veio a 3s08 do fim, quando CJ Anderson fez um touchdown. Em seguida, Denver converteu mais dois pontos, abriu 24 a 10. A festa estava começando para os Denver.

O Carolina até tentou ao menos diminuir o placar. Mas novamente entrou em ação a defesa dos Broncos, que coroaram a conquista com atuação irrepreensível em todo a partida.