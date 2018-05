Depoimento de Daiane dos Santos sobre doping agrada a FIG

A ginasta Daiane dos Santos aumentou suas chances de se livrar de uma punição pesada pelo doping confirmado em 30 de outubro. Nesta segunda-feira, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) disse em comunicado que o depoimento da brasileira sobre a questão, concedido na última sexta, em Lausanne, na Suíça, agradou o Comitê Disciplinar da entidade.

Daiane foi até a sede da FIG para se explicar sobre o doping que pode a tirar da Olimpíada de 2012, em Londres. A atleta tenta se defender por ter utilizado a furosemida, um diurético que pode mascarar o uso de outras substâncias proibidas. Sobre a explicação da brasileira, a FIG considerou que o depoimento foi "transparente, positivo e construtivo".

A ginasta foi flagrada no exame antidoping no último dia 2 de julho. Apesar de não estar competindo, já que passou quase todo o ano se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, a atleta teria que informar a FIG sobre o uso de qualquer substância proibida. Segundo Daiane, o doping foi fruto de um tratamento estético que fazia contra a gordura localizada.

Por causa do doping, Daiane corre o risco de ser suspensa do esporte por até dois anos. A FIG garantiu que a decisão sobre o caso da brasileira será tomada até 26 de janeiro, quando a entidade convoca sua comissão presidencial.