Depois de dois anos, Evander Holyfield voltará a lutar Um dos grandes nomes do boxe, o norte-americano Evander Holyfield, de 43 anos, quatro vezes campeão mundial dos pesos pesados, anunciou que voltará a lutar, após dois anos sem combates. O adversário será o desconhecido Jeremy Bates, de 32 anos, que na carreira têm 21 vitórias (18 por nocaute), 11 empates e uma derrota. A luta, que terá dez assaltos, está prevista para o dia 18 de agosto, em Dallas. "Acredito que ainda posso bater em qualquer um. Estou pronto para isso. Voltarei a ser campeão dos pesos pesados. Terminar a carreira como campeão significa muito para mim", explicou Holyfield. Na carreira, Holyfield tem um retrospecto de 38 vitórias (25 delas por nocaute), oito empates e duas derrotas. A última luta do norte-americano foi em 13 de novembro de 2004, quando ele foi derrotado pelo seu compatriota Larry Donald, em Nova York. Depois disso, o boxeador foi suspenso por motivos médicos pela comissão atlética de Nova York. Na última semana, Holyfield rompeu o contrato com Don King, que cuidava de sua imagem. Agora, o boxeador cuida pessoalmente de sua carreira. Esse foi um dos grandes motivos que o fez voltar aos ringues. A combate contra o norte-americano Bates é anunciado como "Holyfield V, o capitulo final".