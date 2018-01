Depois de muita luta, Marcos Daniel é eliminado no US Open Marcos Daniel caiu na estréia do US Open diante do russo Teluraz Gabashvili, por 3/6, 3/6, 6/3, 6/3 e 3/6, num jogo que só terminou na madrugada desta quinta-feira. O tenista brasileiro, apoiado por uma entusiasmada torcida em Flushing Meadows, deu muitas esperanças depois buscar uma desvantagem de 2 a 0. Só que no quinto e decisivo set não conseguiu manter o mesmo nível de jogo e acabou deixando escapar uma boa chance de seguir na competição. Agora, o tênis brasileiro conta apenas com Thiago Alves, que nesta quinta-feira enfrenta o espanhol Fernando Verdasco, por volta das 14 horas de Brasília.