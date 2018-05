Depois de sete anos, Havaí recebe evento de ondas gigantes

Após anos de espera, finalmente será realizada mais uma edição do Quiksilver em Memória de Eddie Aikau, apenas a nona em 31 anos de história. A última ocorreu em dezembro de 2009 e a explicação é bem simples: para organizar esse tradicional evento de surfe, as ondas precisam ser maiores que 13 metros de face por um bom período do dia, que dê tempo para que a competição chegue ao seu final.

Apenas dois brasileiros estão escalados, como suplentes, e vão entrar na água nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília) se alguns dos 28 convidados não aparecerem. São Carlos Burle, como menos chance porque seria a nona opção na reserva, e Danilo Couto, o segundo na lista e com mais chances de competir. "É uma honra poder fazer parte disso de alguma forma, é o evento mais tradicional de surfe", diz Burle, que vai chegar cedinho à praia de Waimea, onde o Eddie Aikau é realizado.

Ele é até hoje o único brasileiro que competiu no evento, ficando na 16ª posição em 2009. Mesmo com o talento dos surfistas nacionais, os convites nem sempre levam em conta a habilidade. Quase todas as vagas ficam com os havaianos, o que reforça o Eddie Aikau também como uma manifestação cultural de lá.

"O que mais me marcou é que eu não acreditava que competiria no Eddie Aikau. É um evento que é quase uma lenda, pois é raro de acontecer, então estava muito emocionado. Foi muito marcante, principalmente para um brasileiro", lembra Burle, citando ainda outros atletas como Ricardo Bocão e Rodrigo Rezende, que já estiveram na lista de participação.

Entre as estrelas desta edição do Eddie Aikau estão Kelly Slater, Garrett McNamara, John John Florence, Bruce Irons, Jeremy Flores e Peter Mel, entre outros. Na última edição, mais de 30 mil pessoas se aglomeraram na praia e nos penhascos que cerca a Baía de Waimea, quase como um anfiteatro natural. A tendência é que essa seja a maior edição da história.

"Todo mundo está super empolgado porque está sendo uma temporada muito constante de grandes ondas por causa do El Niño. A ilha vai parar, então os planos são elaborados bem antes. Vou sair de casa às 5h30 da manhã para chegar lá, pois o trânsito fica parado. A expectativa é enorme, tem tudo para ser memorável, até porque o auge do mar será no meio do dia", conclui Burle.