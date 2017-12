Depois de Sydney, fracasso no Mundial O sucesso de Gustavo Kuerten e Robert Scheidt é a antítese do que o Brasil está fazendo nos demais esportes. Fora o vôlei masculino, que recentemente foi campeão da Liga Mundial, os atletas brasileiros têm tido desempenho abaixo da média em modalidades olímpicas nas quais, em outras épocas, costumavam subir ao pódio de vez em quando. Nos últimos três meses, o Brasil participou dos Mundiais de Atletismo, Desportos Aquáticos, Judô e Boxe. Com exceção deste último, em que não se esperava muito, nos outros havia a perspectiva de medalha. A última delegação a voltar de mãos vazias foi a do atletismo, do Mundial de Edmonton. Maurren Higa Maggi fez uma ótima eliminatória no salto em distância, que não repetiu na final. Fabiane dos Santos foi desclassificada por doping. Sanderlei Parrela estava contundido. Eronílde Silva nem na final chegou. E André Domingos deixou cair o bastão. Falharam na hora decisiva. E vêm as (tentativas de) explicações. Com muita reserva, admite-se uma ou outra falha. Mas de maneira geral o discurso preferido é justificar com contusões, detalhes que favoreceram os adversários. Depois, as promessas. São projetos bem intencionados que - sempre dependendo de patrocínio - serão implantados visando à preparação para a Olimpíada. Um Mundial, quem sabe. No atletismo, a salvação atende pelo nome de Ekard Arbeit, técnico alemão contratado pela Confederação Brasileira para montar um planejamento. "Será um consultor", explica o secretário-geral Martinho Nobre dos Santos, que elogia o currículo do treinador cujo sobrenome quer dizer "trabalho". "Ele fez o planejamento da Grécia, que mostrou evolução. Foi indicação da IAAF (Associação das Federações Internacionais de Atletismo)." O intuito é homegeneizar o que Martinho chama de "periodização do treinamento" - fazer com que os técnicos preparem seus atletas pensando nas principais competições internacionais. "O Luiz Alberto (de Oliveira) treina para os maiores eventos do ano, mas outros não. Preocupam-se mais, por exemplo, com o Troféu Brasil, que garante o emprego e o dinheiro deles. Quando o alemão entrar, não é para o atleta ser campeão sul-americano, mas campeão mundial." Linha dura - Tanto otimismo com Ekard Arbeit tem outro motivo. O treinador é adepto de uma filosofia de trabalho linha dura que, na opinião de Martinho, seria benéfica para alterar a mentalidade dos competidores: "Ele acha que o atleta tem de ser comandado pelo treinador, bem no estilo alemão. O treinador tem que impor resultados, emputecer um pouco o atleta, falar ´você vai dar 200 saltos senão não sai daqui hoje´." O dirigente acha que os brasileiros chegaram ao Mundial com a sensação de dever cumprido por terem conquistado o índice. "Eles chegam e correm. Se der, deu. Antigamente, quando o índice era fraco, era pior ainda. O pessoal vinha para fazer compra. Mas hoje talvez ainda falte um pouco de garra. Vamos mudar." Fazendo todas as ressalvas possíveis devido às contusões e à "fatalidade" da queda do bastão no revezamento 4 X 100 metros, Martinho acha que a participação brasileira "não foi uma desgraça absoluta". E se diz otimista por existir uma "turma boa", que não se limita a alguns poucos astros, como "Joaquim Cruz e Róbson Caetano". Só que esses corriam na frente. Outro campeão em otimismo é Coaracy Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos: com os esportes que mostraram evolução no Mundial de Fukuoka, em julho - nado sincronizado, saltos ornamentais e pólo aquático - e com a natação, que foi mal. Coaracy aponta a qualidade de jovens nadadores (Eduardo Fischer, Flávia Delaroli e Nayara Ribeiro, esta última a exceção de 17 anos que disputou a final dos 1.500 m livre em Fukuoka) para justificar a expectativa de um "quadro diferente" daqui a um ou dois anos: "Pode acreditar. A natação caiu, mas o trabalho será feito." A novidade de Coaracy é uma "nacionalização" da natação - o Projeto Potencialidades Olímpicas. Se conversas com políticos e patrocinadores derem resultado (a CBDA perdeu o patrocínio da Centrum), 20 nadadores por índice técnico terão assistência médica, psicológica, viagens pagas, bolsa de estudos... tudo para treinar no Brasil. "A água daqui é igualzinha à dos Estados Unidos e a universidade também." No judô, as mudanças serão definidas na próxima sexta-feira, em reunião da comissão técnica. Mas o treinador Luiz Shinohara conta que o treinamento sofrerá duas mudanças: as seletivas serão feitas com mais antecedência e serão montadas quatro equipes para que haja mais de um atleta com chance de competir, evitando imprevistos por causa de contusões e para estimular o aprimoramento técnico. "Um cutuca o outro", observa. E dinheiro para isso?. "A Confederação vai ter de correr atrás." Caso do boxe, também. Sempre.