Deprés fatura etapa e assume liderança do Rally Dakar O francês Cyril Després venceu a etapa de motos desta sexta-feira do Rally Dakar com um tempo de 3h00min56seg. O trecho cronometrado teve 260 quilômetros entre as cidades de Kayes, no Mali e Tambacounda, no Senegal. Já o brasileiro Jean Azevedo fez o nono tempo, a 17min23seg atrás do líder. O segundo colocado foi o sul-africano Tom Classen e, em terceiro, ficou o norte-americano Chris Blais. No geral, os pilotos foram beneficiados com duas desistências importantes. O atual campeão da prova e líder isolado na geral, Marc Coma, sofreu uma queda e está fora do rali. O mesmo aconteceu com Isidre Esteve Pujol, que destruiu sua moto durante a especial. O que parecia impossível para Cyril Després, agora tornou-se realidade. O francês colocou a mão no título. Ele é o líder da geral com mais de 30 minutos de vantagem sobre o segundo colocado, o compatriota David Casteu. Em terceiro está o norte-americano Chris Blais, quase uma hora atrás do francês.