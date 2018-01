Derby de Santo Amaro será amanhã Termina neste domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, o Concurso de Salto Nacional em comemoração ao 67º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, com a realização do tradicional Derby de Santo Amaro, a partir das 15 horas. A competição reúne destaques do hipismo nacional e internacional, como Vitor Alves Teixeira, Manuel Poladian Filho, Luiz Felipe de Azevedo, Pedro Paulo Lacerda e Marcelo Artiaga. Com entrada franca, o evento é aberto ao público.