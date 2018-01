Derly abandona disputa na Jigoro Kano A participação de João Derly na Copa Jigoro Kano, disputada neste sábado, em Tóquio, foi breve: duas lutas (uma vitória e um empate), sem o esperado reencontro com o japonês Masato Uchishiba, adversário derrotado na final do Mundial do Egito, em setembro de 2005. Derly estreou bem, com vitória por ippon a menos de 20 segundos de luta sobre o judoca de Hong Kong, Yiu Leung Chui. Mas sentiu o joelho no combate. ?Quando fui jogar o Yiu Leung Chui, girei em cima do joelho esquerdo, que está doendo bastante. Mas pelo menos o médico disse que não é sério?, contou Derly, que venceu o judoca de Hong Kong por ippon de uchimata, sendo derrotado em seguida pelo sul-coreano Jae Min Lee por shido (punição) no golden score (o golpe de ouro, que decide a luta que acaba o tempo regulamentar empatada). Com o joelho doendo, o gaúcho optou por nem esperar o prosseguimento da competição para ver se voltaria na repescagem. ?Achei melhor me poupar?, justificou o brasileiro, que agora participa de treinamento internacional no Japão de 16 a 20 de janeiro, ao lado dos judocas que participaram da Copa Jigoro Kano. ?Só preciso ver como estará o joelho até lá?, completou ele, que por ter conquistado o título mundial está garantido com uma das duas vagas do meio-leve na equipe brasileira e não disputa a seletiva do próximo dia 21 de janeiro, em Recife.