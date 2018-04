Derrota do Bragantino faz do Bahia líder O Bragantino perdeu ontem a liderança do Campeonato da Série C ao ser derrotado pelo Vila Nova-GO, no Estádio Serra Dourada, por 2 a 0. Com o resultado, quem assumiu provisoriamente a primeira colocação da competição foi o Bahia, que venceu o Barras-PI, em Teresina, até com certa tranqüilidade, pelo placar de 2 a 0, gols marcados por Nonato, que soma agora 19 no campeonato. O Bragantino - que estava invicto e não perdia desde setembro - e o Bahia ficaram empatados tanto em pontos (20) quanto no número de vitórias (5), mas o tricolor baiano assumiu a liderança por levar vantagem no saldo de gols: 7 a 6. O Vila Nova foi aos 19 pontos e se mantém na briga por uma vaga na Série B. No outro jogo da tarde, o Crac-GO venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e chegou aos 18 pontos, enquanto o adversário continua em 6º, com 15. A partida foi disputada em Uberlândia.