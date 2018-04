Derrota não preocupa a Portuguesa

O capitão Marcelo Cordeiro concordou com as palavras do técnico e, embora reconhecesse a falta de um maior poder ofensivo, ressaltou a força na marcação. "Marcamos bem e na frente sentimos muito a falta do Ananias (negociado com o Cruzeiro), que era veloz e desafogava nosso time. Mas acho que temos, agora, um time mais técnico e quando engrenar vai dar muito trabalho aos adversários."

A Lusa terá a chance de se reabilitar domingo, contra o Santo André, no Canindé. Mulheres e crianças até 12 anos que forem ao estádio com a camisa do time não pagarão pelo ingresso.