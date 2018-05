Desafio de Xangai

Além de Mercedes, Force India e Williams, seria muito bom para a corrida se a McLaren voltasse a ser a boa promessa da estreia na Austrália e não o fracasso do Bahrein. O problema da Red Bull é exatamente a pista ter quase tantas retas quanto o circuito de Sakhir porque o novo carro ainda não está entrosado com o motor Renault. Durante a corrida passada, Sebastian Vettel várias vezes avisou pelo rádio que o carro não andava em reta. E da Ferrari, o que se pode esperar neste momento? O diretor esportivo Stefano Domenicali foi o bode expiatório da vez, demitido como se fosse dele a culpa pelo baixo rendimento do carro. Isso pode até piorar a situação. Se Fernando Alonso já não andava satisfeito com o andamento das coisas, a saída de Domenicali pode ser a gota d'água no nível de irritação do espanhol.

Já no ano passado Alonso tinha sido obrigado a engolir uma atitude revanchista do presidente Luca di Montezemolo, que decidiu trazer de volta Kimi Raikkonen logo que soube dos contatos do espanhol com a Red Bull, provavelmente tentando conseguir para ele a vaga que Mark Webber deixaria aberta no final do campeonato passado. Agora a demissão de Domenicali parece ter reacendido o pavio curto do piloto espanhol, que usou a habitual ironia para dizer que "com certeza não foi ele quem desenhou as asas dianteira e traseira do carro". O modelo F14T não foi capaz de conseguir ao menos um pódio neste início de campeonato. No máximo, uma boa posição no grid. O jejum de vitória já é o maior de Alonso desde que chegou à Ferrari -17 corridas. Ao comentar que mal conhece Marco Mattiacci, anunciado como novo chefe, ele diz esperar que seja suficientemente competente para reconhecer quais são os pontos fracos. Dá pra perceber que a vida de Mattiaci não será nada fácil sob a mira de Alonso.

Destaque. Este é um fim de semana importante para o automobilismo brasileiro. Em Silverstone será disputada a primeira etapa do Mundial de Endurance, com o paulista Lucas di Grassi defendendo a equipe Audi, atual campeã. Lucas divide o carro número 1 com o dinamarquês Tom Kristensen e o francês Loic Duval. O WEC (World Endurance Championship) tem um regulamento atraente para as montadoras, inclusive com o uso dos mesmos recuperadores de energia da Fórmula-1. Por isso, além de Audi e Toyota, este ano ganhou a adesão da Porsche, que tirou Mark Webber da F-1. Como a "24 Horas de Le Mans" faz parte do campeonato, Di Grassi busca a primeira vitória brasileira na corrida e ainda pode se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial no automobilismo desde Ayrton Senna em 1991.

Ao mesmo tempo, na França (circuito de Nogaro) começa o campeonato FIA GT, com a participação do BMW Sports Trophy Team Brasil, equipe 100% brasileira, dos pilotos aos engenheiros e mecânicos. É o segundo ano da equipe, criada por Antonio Hermann e chefiada por Washington Bezerra, que terminou o campeonato de 2013 em 3.º lugar. Agora, com mais experiência e o conhecimento das pistas, a equipe tem nova formação das duplas. Cacá Bueno passa a ter Sergio Jimenez como companheiro em um dos BMW Z4, e o outro terá Nelsinho Piquet, voltando a correr na Europa, em dupla com o gaúcho Matheus Stumpf. O campeonato terá sete etapas e 14 corridas.