Desafio em Fortaleza é evitar que o Castelão vire um 'elefante branco'

FORTALEZA - Passada a festa, o desafio dos administradores da Arena Castelão agora é tornar o estádio rentável. E, pelo menos nessa fase inicial, a dor de cabeça vai ser grande. Não há nenhum outro evento marcado para o estádio - seja de futebol, show ou atividade de empresa, por exemplo - e Ceará e Fortaleza relutam em utilizá-lo regularmente. Certeza, só uma: o custo de manutenção do Castelão é alto.

Colocar os dois principais times do Estado para jogar constantemente no local é o principal objetivo da empresa Arena Castelão, gestora do local pelos próximos oito anos. Só que está difícil convencer os dirigentes de Ceará e Fortaleza a assinar o contrato de parceria.

Eles temem prejuízo, porque o custo de mandar uma partida no Castelão é alto e, se o público for pequeno, terão de pagar para jogar. "Para jogar aqui e não ficar no vermelho, o público tem de ser de pelo menos 30 mil pessoas'', disse ontem o diretor administrativo do Fortaleza, Noé de Brito. "No Presidente Vargas (estádio que o clube vem utilizando) bastam 12 mil.''

Noé de Brito não sabe qual o custo de uso do Castelão - os administradores também não divulgam -, mas dá uma ideia de que não é baixo. "No último jogo do Fortaleza no Presidente Vargas (contra o Souza, pela Copa do Nordeste), arrecadamos R$ 47 mil e tivemos R$ 46 mil de despesas.'' Aumentar o preço do bilhete é inviável, alerta Brito. "Não dá para cobrar R$ 50 toda hora. O torcedor cearense pode pagar no máximo R$ 30.''

A Arena Castelão negocia com Ceará e Fortaleza há 40 dias e as perspectivas de acordo ainda não são grandes."Jogar no Presidente Vargas é muito mais barato. Se não tivermos um acordo favorável, fica difícil jogar no Castelão'', diz o presidente do Ceará, Robinson de Castro.