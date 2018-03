Descansado, Diogo Rincón é arma da equipe paulista

Com a chegada de Douglas, Diogo Rincón virou arma apenas de 7 em 7 dias. Joga na Copa do Brasil, ganha folga na Série B. Teoricamente, é o jogador mais descansado e pronto para a batalha contra o Botafogo. Ele quer comprovar sua força hoje à noite. Não apenas para chegar à primeira decisão de título no País mas também para mostrar ao técnico Mano Menezes que tem condições de ser titular ao lado do atual camisa 10. ''O Douglas ajudaria muito se estivesse à disposição nesta noite'', reconheceu Rincón. ''É uma grande ausência que teremos, como as outras quatro (André Santos, Carlos Alberto, Fabinho e Lulinha, suspensos). Mas procurarei desempenhar bem o meu papel, pois sei que temos condições de atuar juntos.'' Rincón chama para si a responsabilidade - foi decisivo diante de Fortaleza (1 gol) e Goiás (3 gols em dois jogos) - e sabe que a partida é decisiva para seu futuro no Parque São Jorge. Douglas tem jogado muito bem, chegou, ganhou a camisa 10 e dificilmente ficará no banco de reservas sempre que estiver em condições de jogo. ''É o jogo mais importante da minha vida'', enfatiza Rincón. ''Fui muito vitorioso na Ucrânia (Dínamo de Kiev). E é a oportunidade mais próxima de eu disputar um título. Estou diante do meu povo, dos amigos, da família, será muito importante pra mim.'' Não por acaso, pede que o time faça blitz diante dos cariocas nos minutos iniciais, como aconteceu contra o Goiás, nas oitavas-de-final, em que venceu por 4 a 0, no Morumbi. ''A intenção é agredir o adversário desde o primeiro minuto'', comentou. ''Mas é necessário ter tranqüilidade. Precisamos de apenas um gol e, se não tomarmos nenhum, vamos às finais.''