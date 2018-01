Desconhecido nocauteia Lennox Lewis O norte-americano Hasim Raham surpreendeu o mundo do boxe ao nocautear, no quinto assalto do combate, o inglês Lennox Lewis, que era o grande favorito, e conquistar o cinturão de campeão mundial dos pesos pesados pela CMB (Conselho Mundial de Boxe) e pela FIB (Federação Internacional de Boxe). A derrota de Lewis, que era favorito por 125 a 1 nas apostas, foi uma das maiores surpresas da história do esporte, comparada pelos especialistas à vitória de James "Buster" Douglas, em 1990, sobre Mike Tyson. "Não posso crer, não posso crer", repetia, atordoado, Lewis, ainda no ringue do Carnival City Arena. Minutos depois, Lewis, mais tranqüilo, e tentou amenizar a perda do título. "Com um golpe tudo pode acabar." Antes do confronto, ela havia assegurado, por meio de um contrato, uma revanche contra Rahman, caso fosse derrotado. "Voltarei a lutar com ele e vencerei por nocaute." Rahman, de 28 anos, não conteve a euforia. Deu saltos no ringue e quase foi sufocado pelos fortes abraços do seu treinador. "Nunca acreditei que Lewis pudesse me vencer", disse o novo campeão do mundo. A luta começou com os boxeadores estudando a melhor maneira de aplicar seus golpes, a ponto de o árbitro pedir que fossem mais ativos. Porém, aos 2m32s do quinto assalto, aconteceu o inacreditável. Rahman aplicou um golpe de direita que levou Lewis à lona. "Ele colocou uma grande direita, cai e não pude me levantar", resumiu Lewis. Raham tem, agora, dois dos três mais importantes cinturões da categoria e o recorde de 35 vitórias (29 por nocaute) e duas derrotas. O título dos pesados pela AMB está nas mãos de Jonh Ruiz, que venceu Evander Holyfield em março.