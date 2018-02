Desdém liberado

Caros leitores, uma afirmação é quase unânime: o Muricy Ramalho foi o melhor técnico do Brasil em 2007. E por ser um profissional de ponta, é difícil ele dar bola fora, não é verdade? Pois é, o Acosta, vice-artilheiro do último Brasileirão, foi oferecido ao São Paulo, que recusou. Os motivos? Difíceis de explicar. Talvez seja o comportamento rebelde, talvez seja a idade um pouco avançada (30 anos). Mas o fato é que o Muricy não quis o jogador. Aí o atacante uruguaio, que tinha desdenhado o Corinthians por causa da Segunda Divisão, misteriosamente, aparece assinando contrato no Parque São Jorge. Que estranho! O Timão era apenas a terceira opção do Acosta. Quer dizer, os empresários dele não conseguiram convencer a diretoria tricolor, que era o rumo preferido; depois naufragou a opção seguinte, que era o Cruzeiro; aí ele aparece todo sem graça com a camisa corintiana. O Acosta só pode ser mesmo um brincalhão! Para mim, depois de toda a bobagem que ele disse, a obrigação dele agora é levar o clube aos principais títulos do ano, além de ser artilheiro de tudo. E mesmo assim fazer as coisas com personalidade, algo que tenho minhas dúvidas que ele tenha. * * * * * Com a chegada do Acosta, a diretoria teve de engolir um zagueiro chileno desconhecido da grande maioria das pessoas. Esse tal de Cristian Suárez, de apenas 20 anos, chegou com o mérito - se é que podemos dizer isso - de ser capitão da seleção chilena sub-20. Não teve DVD, fita VHS, nem olheiro. O que teve nessa história foi a atuação de um empresário que manda no futebol brasileiro. Adivinha quem? Ele mesmo, Juan Figer. A única coisa que não entendo nessa história é o Antonio Carlos, atual diretor-geral de futebol do Corinthians, que foi um dos maiores zagueiros que vi jogar, aceitar uma imposição dessas. Isso é brincadeira, né? * * * * * Com exceção do São Paulo, que manteve a base campeã nacional e ainda se reforçou, a equipe que tem maior perspectiva de melhora para mim é o Palmeiras. Trouxe o Vanderlei Luxemburgo e um patrocinador forte que pode trazer reforços de peso. O ídolo Alex, que atualmente joga na Turquia, pode ser repatriado. O atacante Rafael Sóbis, que brilhou no Inter e joga no Real Bétis da Espanha, também pode desembarcar no Palestra Itália. Olha pessoal, tenho uma convicção para 2008. Dos três principais títulos que o Verdão vai disputar esse ano, em dois deles tenho certeza que o time chega para ganhar. Me cobrem depois. * * * * * Apesar da contratação do Leão, a diretoria do Santos não pode deixar de dar continuidade ao trabalho vitorioso e competente que fez Vanderlei Luxemburgo nos últimos anos. Na Baixada Santista o ex-treinador conquistou vários títulos. Ele é inclusive o atual bicampeão paulista. É claro que o Leão vai querer fazer as coisas dele, daquela forma autoritária de sempre. Mas isso não pode impedir a boa seqüência de organização e planejamento que o antigo comandante vinha dando. Nas categorias de base, por exemplo, sei que o Lino e o Márcio Fernandes vinham fazendo um trabalho sensacional. Mas infelizmente sei também que o atual técnico santista nunca foi muito fã disso. O presidente Marcelo Teixeira tem de ficar esperto. Até agora nada foi feito de muito especial. Se o cartola for na onda atual e o Peixe não contratar jogador de peso, a disputa dos principais campeonatos do ano que vem será bem dificultada. COLABOROU RENATO NALESSO