Desempenho na Bélgica será vital

Jenson Button e Rubens Barrichello, da Brawn GP, lideram o campeonato, bem como a equipe está em primeiro entre os construtores. Mas os dois pilotos consideram o primeiro treino livre do GP da Bélgica, hoje, em Spa-Francorchamps, como "o momento decisivo" para a Brawn. "Está todo mundo dizendo que a Red Bull vai dominar. Pode ser. Para nós, a prova responderá se o avanço que fizemos em Valência é real ou foi decorrente do calor", disse Rubinho, vencedor da corrida. Confira o resultado dos treinos livres para o GP da Bélgica O carro da Brawn GP passou a enfrentar sérios problemas para aquecer os pneus e, com isso, perdeu competitividade a partir da etapa de Silverstone, haja vista que o melhor resultado de Button, vencedor até então de seis das sete etapas realizadas, foi um 5º lugar na Alemanha. "Será um grande desafio para nós", explicou Rubinho, segundo no Mundial com 54 pontos diante de 72 de Button. "A temperatura deverá ser de 18 graus, hora de saber se as soluções que se mostraram válidas em Valência funcionarão aqui." Com exceção da prova de Cingapura, dia 27 de setembro, as demais, pelas características dos circuitos, parecem favorecer o carro da Red Bull. Mark Webber soma 51,5 pontos e Sebastian Vettel, 47. "Acho que já amanhã (hoje) teremos uma ideia do que poderemos fazer não só na Bélgica como daqui para a frente", disse Button. O piloto inglês não aceita que não vive um bom momento. Rubinho tem se mostrado mais eficiente desde que a Brawn deixou de dispor do melhor carro. Em quatro corridas, somou 19 pontos contra 11 de Button. Para o líder do campeonato, tudo se resume à velocidade do carro: "Nessas provas não pudemos lutar pela vitória. E, em Valência, adotamos uma estratégia pouco agressiva." Ele foi sétimo e Rubinho venceu. Para o brasileiro, "Button pode estar sentindo a pressão dos pilotos da Red Bull, agora com equipamento melhor que o da Brawn". Apenas ontem Rubinho conseguiu ver, e sozinho, o VT do GP da Europa, em Valência. "O que me permitiu vencer foi a consistência, a regularidade, a sequência de tempos de volta semelhantes e muito bons." É o que tentará repetir hoje nos treinos livres da 12ª etapa do calendário, nos 7.004 metros do traçado belga. Giancarlo Fisichella, da Force India, expressou publicamente sua revolta contra a direção da Ferrari por não contratar pilotos italianos. É apenas um rumor, mas pode vir a ter fundamento: Fisichella no lugar do piloto de testes Luca Badoer no GP da Itália, dia 13. "Ninguém entrou em contato comigo, mas seria um sonho, como para qualquer piloto", comentou o veterano Fisichella.