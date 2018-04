Desertores do Pan ficam fora da seletiva olímpica de Cuba

Cuba anunciou nesta sexta-feira que 43 pugilistas vão disputar as eliminatórias cubanas para a formação da seleção nacional de boxe, que vai disputar os pré-olímpicos de Trinidad & Tobago e Guatemala no ano que vem. O detalhe é que Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara, que desertaram da delegação do país durante os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, estão fora da lista. Rigondeaux e Lara fugiram da delegação cubana que estava disputando o Pan, mas, dias depois, foram encontrados pela polícia brasileira. Arrependidos, eles pediram para voltar para Cuba e foram atendidos. Mas, por conta da deserção, foram chamados de traidores por Fidel Castro e perderam a chance de continuar lutando fora do país.