Desespero domina o Corinthians

Os jogadores do Corinthians passaram o dia, ontem, fazendo um esforço enorme para demonstrar confiança em livrar o time do rebaixamento. Em vão. Bastava olhar ou bater um papo rápido com os atletas para ver que a angústia, o desespero, o medo que toma conta deles. O risco de cair causa pânico. O goleiro Felipe, por exemplo, defensor da tese de que jamais se deve baixar a guarda e, sim, lutar sempre, ontem esmoreceu. Sozinho, participou dos trabalhos com os reservas. Treino rápido, guardado por um número de seguranças maior do que o habitual. No caminho para o vestiário, coçou a cabeça, numa demonstração clara de preocupação e, a cada passo, o olhar triste se dirigia ao chão. O fundo do poço é uma realidade clara e perigosa. Domingo, em Porto Alegre, a vitória diante do Grêmio basta ao Corinthians. Fácil? Que nada, o time não ganha fora da capital desde 15 de agosto - 3 a 2 sobre o Botafogo. Foram sete jogos: quatro derrotas e três empates. A igualdade também servirá, desde que Goiás e Paraná não vençam. Um risco, pois o Internacional ainda tem a perda do título de 2005 entalada na garganta e o temor no Corinthians é que os gaúchos facilitem a vida dos goianos. "Isso (entregar o jogo) até pode acontecer, mas, se fizermos nossa parte, não valerá de nada", disse Moradei. "Só dependemos da gente, temos tudo nas mãos e não podemos jogar fora", endossou o zagueiro Zelão. Ambos voltam após cumprirem suspensão diante do Vasco. Gustavo Nery e Iran, machucados, estão fora, assim como Dentinho, suspenso. Os contratados do Bragantino revelaram ontem a real situação de todo o elenco: o desespero. "Estamos angustiados??, admitiu Zelão. "Mas é erguer cabeça, tocar a bola pra frente que temos tudo para sair disso." O zagueiro exagerou na forma como o time tem de jogar no Sul. "Com raça e coração, como canta a torcida, e com sangue nos olhos. Será o jogo mais importante em 8 anos de carreira." A diretoria descartou dar prêmio extra aos jogadores. "Eles já têm como motivação o fato de se valorizarem caso salvem o time", observou o vice-presidente de Futebol Antoine Gebran, que vem tomando calmantes nos últimos jogos. "O Corinthians é sempre assim, deixa para o último dia para resolver as coisas. Tenho fé, pois a esperança é a última que morre."