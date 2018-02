Desfalques da Espanha preocupam Brasil Depois de vencer a Grécia nos dois primeiros jogos da Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei tem neste fim de semana duas partidas contra a Espanha, um adversário bastante desfalcado. Os jogos serão no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e terão transmissão da Globo. O primeiro é neste sábado, às 10 horas. A Espanha, que nunca ganhou medalha na Liga Mundial (o Brasil é tricampeão) e não participará da Olimpíada de Atenas, terá os desfalques do capitão Rafael Pascual, do levantador Prenafeta e do ponta Salvador. Mesmo assim, o técnico Bernardinho não acredita que será fácil para o Brasil. "O jogo é perigoso porque a Espanha vem sem responsabilidade. E se vencer, vai ficar com o moral elevado", avisou. É justamente a ausência dos principais jogadores da Espanha que preocupa o ponta Giovane. "O Pascual ataca muito sozinho. Sem ele no time, fica mais difícil de marcar. Não conhecemos o time deles direito", explicou. Outra preocupação do jogador é a ausência dos atacantes Nalbert e Giba, que se recuperam de contusão. "Os dois são muito importantes para o time, mas já estamos acostumados com o sistema de rodízio. Espero que o nosso time evolua nos próximos jogos, principalmente no saque e bloqueio", disse Giovane. Ricardinho será o levantador titular e Marcelinho, o reserva. Maurício foi dispensado para participar do revezamento da tocha olímpica, no Rio. "A maior preocupação da nossa equipe é cuidar do entrosamento e da parte física para chegar bem na final da Liga Mundial", afirmou Ricardinho. Quanto ao time adversário, o levantador titular não espera moleza. "Eles podem não ter muita tradição no vôlei, mas sei que os espanhóis são guerreiros. Vão entrar na quadra gritando e falando bastante." O pai de Ricardinho, Luís Garcia, estará dividido no ginásio. Nascido no norte da Espanha, ele migrou já adolescente para o Brasil. "Se o Brasil vencer, coitado do meu pai, vou encher muito", brincou o jogador. Toda a família dele estará no Ibirapuera. "Vai ter caravana para me ver." Acostumado a presenciar os jogos da seleção brasileira quando era garoto, Ricardinho agora dorme e acorda todos os dias pensando na Olimpíada, seu maior sonho. "Pretendo chegar na Grécia 120%", revelou o levantador.