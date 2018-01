Desfalques não enfraquecem atletismo Mesmo sem Maurren Higa Maggi, uma das melhores do mundo no salto em distância, André Domingos da Silva, finalista nos 100 metros na Olimpíada de Sydney, em 2000, e Hudson Santos de Souza, nos 800 metros, o Brasil é o favorito a conquistar mais um título no Campeonato Sul-Americano de Barquisimeto, na Venezuela ? 308 atletas, de 12 países disputam o torneio até domingo, no Poliesportivo Maximo Viloria, a 351 km de Caracas. Maurren, que havia anunciado participação no Sul-Americano, teria sido poupada depois de sentir um problema físico durante um treino em São Paulo. Na Venezuela, o Brasil buscará manter a invencibilidade de quase três décadas. A arremessadora Elisângela Adriano e o velocista Edson Luciano Ribeiro são os destaques do País, nesta sexta-feira, primeiro dia de competições ? 28 atletas brasileiros competirão em 14 provas finais. Para muitos, o Sul-Americano é a última oportunidade de tentar obter o índice para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto. O prazo de qualificação termina no dia 29. Sem Maurren, Keila da Silva Costa será o destaque no salto em distância, apesar de especialista no triplo. Eronildes Nunes Araújo tentará o índice para Pan-Americano nos 400 metros com barreiras. No Troféu Brasil, no último fim de semana, Eron, como é chamado, ficou a 20 centésimos de segundos do índice.