Desgaste físico e contusões, inimigos do líder na reta final

O treino do Corinthians, ontem, evidenciou um problema que vem afligindo a time nesta reta final de Brasileiro: as contusões e o desgaste físico. Quatro de seus principais jogadores não participaram da atividade comandada pelo técnico Tite.

Ficaram fora Emerson, Liedson, Jorge Henrique e Alex. Os três primeiros fizeram um treino à parte e vão enfrentar o Atlético-PR domingo no Pacaembu.

Alex não teve a mesma sorte: um exame constatou que ele sofreu um edema na coxa esquerda e vai desfalcar o time, no mínimo, pelos próximos dez dias.

"Não contávamos com essa nova lesão, mas é algo inerente à sobrecarga de trabalho e ao excesso de jogos", disse o médico Júlio Stancati.

Ele explicou que a lesão sofrida pelo meia durante a partida contra o América-MG é diferente da que Alex sentiu na partida contra o Internacional. "Essa lesão é mais abaixo, no músculo retro-femoral da coxa", disse.

Stancati nega que o elenco esteja atuando no limite, mas admite que os dois jogadores que vieram do exterior, casos de Alex e Emerson, sentiram mais o ritmo pesado do calendário brasileiro e também o dos treinos que os atletas que já estavam no clube. "Eles vieram no meio de uma temporada, com ritmo de treinos diferentes."

Segundo ele, o caso de Liedson, que veio do Sporting no início do ano, é diferente porque o atacante tem um problema no joelho esquerdo e não muscular. "Mas ele está fazendo reforço e respondendo bem a isso."

Jorge Henrique também sentiu uma lesão muscular (desfalcou o time no jogo com o América-MG), mas deve voltar à equipe no domingo.

A decisão de deixar os três fora do treino (Jorge, Emerson e Liedson), segundo o médico, foi uma precaução para que eles possam jogar contra o Atlético-PR.

Outros titulares vêm sentindo desgaste pelo excessos de jogos. É o caso de Paulo André, que também sente problema no joelho. "Como eu não joguei semana passada (estava suspenso), tive tempo de fazer reforço muscular e agora estou bem."

Ele disse que espera que as lesões não atrapalhem mais o elenco nesta reta final.

"Ninguém está no auge, no melhor da forma física, o que até é esquisito numa reta final, mas espero que todos resistam a isso", afirmou o zagueiro.

Quem joga. Tite deve escalar o time com três atacantes para defender a liderança do campeonato Brasileiro contra o Atlético-PR. Jorge Henrique vai entrar no lugar de Alex, formando o trio ofensivo com Willian e Liedson. Danilo fica no meio, ao lado Paulinho e Ralf.