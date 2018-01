Despres testa moto do Rali Dacar no Rally dos Sertões O francês Cyril Despres está competindo pela primeira vez no Rally dos Sertões. O piloto é o atual sétimo colocado no ranking do Campeonato Mundial de Rali Cross-Country e venceu o Rali Dacar de 2005, tendo sido vice-campeão na edição deste ano. Ainda se recuperando de uma fratura no braço, ocorrida há 6 semanas, ele veio para o Brasil com a missão de testar a nova moto KTM para o Rali Dacar de 2007. ?A única coisa que me impede de dar o máximo de mim é meu braço, que ainda está em recuperação. No prólogo ele incomodou um pouco e na primeira especial do rali chegou a doer. Foi uma etapa bem forte e que exigiu bastante. Mas eu me diverti bastante, o que já basta para um piloto?, comentou Despres, que ficou com o terceiro lugar na primeira etapa do Rally dos Sertões, disputada na quinta-feira. ?Estou muito feliz em estar aqui. Espero que cada dia seja melhor. Estou tentando fazer o meu melhor, mas ainda tenho que esperar um pouco. Não quero fazer nada estúpido para me quebrar de novo.? Despres afirma que esta em uma fase de adaptação, tanto com as regras e procedimentos do rali brasileiro como com a nova moto. ?Cada rali é diferente e ainda tenho muito o que fazer. Precisamos fazer ajustes na moto para o Dacar e aqui é uma ótima oportunidade para testá-la. As especiais têm sido bem duras?, explicou. O piloto francês até já aprendeu algumas palavras em português para facilitar a interpretação da planilha. ?Ainda tenho muito o que aprender?, admitiu. ?A planilha é um pouco diferente do que encontramos na África e no Mundial. Quando estamos na especial, temos que ir muito rápido e ainda tenho que me adaptar à planilha do Sertões."