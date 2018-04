Despres vence etapa e lidera motos no Rally Dakar O francês Cyril Despres, bicampeão do Rally Dakar, assumiu nesta segunda-feira a liderança da competição entres as motos. Ele venceu a terceira etapa, entre as cidades de La Rioja e Fiambalá, na Argentina, e já abriu boa vantagem sobre os concorrentes.