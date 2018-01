Destaque da Superliga: Unisul x Ulbra O destaque deste sábado pela sexta rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei fica para a partida da Unisul, que recebe em Florianópolis a quinta colocada, Ulbra, às 20 horas. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV. A Unisul tenta a quarta vitória consecutiva. "Esse é mais um jogo importante. São duas equipes brigando para ficar entre as quatro primeiras colocadas. Vai ser um partida equilibrada. São dois times grandes com chances de classificação", disse Carlos Weber, técnico da equipe de Florianópolis. A Unisul estará desfalcada do atacante Walace, o sexto melhor no ataque da Superliga. A rodada ainda terá Shopping ABC/Santo André e Palmeiras/Guarulhos, às 17 horas; Telemig/Minas jogando em casa contra Wizard/Suzano, às 19h30; Lupo/Náutico e UCS, às 19h30; e Intelbrás/São José e Bento Gonçalves, às 20 horas. A Superliga Feminina terá duas partidas. A Rexona/Curitiba, vice-líder, recebe o Açúcar União/São Caetano, sétimo colocado, às 17 horas, com SporTV, e a MRV/Minas, terceira colocada, joga em Belo Horizonte contra a última colocada, a CadSoft/São José, às 16 horas. "Vamos buscar continuar com este bom índice para que o passe chegue perfeito às mãos da Marcelle e ela consiga distribuir as jogadas com velocidade para superar o forte bloqueio da Rexona", diz William Carvalho, técnico do time do ABC.