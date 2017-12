Destaque do Santos, Copete se diz honrado em defender a Colômbia em jogo especial O atacante Jonathan Copete recebeu uma ótima notícia neste fim de semana e se disse honrado ao ser convocado pelo treinador argentino José Pekerman para defender a Colômbia no amistoso contra o Brasil, nesta quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, cuja renda será revertida aos familiares das vítimas do trágico acidente aéreo, que matou 71 pessoas no final de novembro do ano passado.