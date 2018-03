Destaque em 2017, Ana Marcela mostra confiança para 1ª etapa da maratona aquática

O Brasil inicia sua participação no calendário internacional da maratona aquática neste fim de semana, com a disputa da etapa de Doha do Circuito Mundial. Como não poderia deixar de ser, a maior esperança do País nas águas catarianas é Ana Marcela Cunha, vice-campeã da competição em 2017.

"Fizemos nosso primeiro treino ontem (quarta-feira). Vamos com tudo para começar a temporada. São nove provas e vamos ver como está a galera que vai competir aqui. A expectativa é a melhor possível", declarou a atleta.

Ana Marcela foi a segunda colocada do Circuito Mundial no ano passado, mas acabou eleita pela Federação Internacional de Natação (Fina) a melhor atleta de águas abertas do mundo pela quarta vez na carreira. Agora, ela busca o título da competição e está confirmada na prova que abre o evento em Doha, os 10km, no sábado.

"Vai ser uma prova bem forte, que serve de seletiva para muitos países. Portanto, os atletas vêm com força máxima para esta prova. Não estamos aqui à toa e viemos preparados para fazer uma grande competição", comentou o técnico Fernando Possenti.

Além de Ana Marcela, Viviane Jungblut, Allan do Carmo, Fernando Ponte e Diogo Villarinho representarão o Brasil em Doha. Entre os homens, Allan é a principal esperança de bons resultados do País, afinal, também foi vice-campeão do Circuito Mundial em 2017.

"Já treinamos no lugar da prova. A estrutura do evento é muito boa. Dá uma tranquilidade para começarmos o ano muito bem. Estamos felizes com a expectativa de ter um grande resultado", considerou.