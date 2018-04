Deu Dobradinha italiana no florete feminino A italiana Valentina Vezzali ganhou a medalha de ouro no florete individual do torneio olímpico de esgrima, nesta quarta-feira. Ela derrotou sua compatriota Giovanna Trillini por 15 toques a 11 na final. A medalha de prata foi para a polonesa Sylvia Gruchala que venceu a húngara Alda Mohamed por 15 toques a 9.