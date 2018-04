Deu empate no primeiro clássico

O clássico de ontem entre Botafogo e Fluminense no Engenhão demonstrou mais uma vez a diferença que um grande jogador pode fazer. No empate por 1 a 1, Wellington Nem desequilibrou para o Flu no primeiro tempo e o holandês Seedorf entrou no segundo para comandar a reação de sua equipe.

O rápido e insinuante Wellington Nem vai confirmando a previsão do técnico Abel Braga, que disse que este será o seu ano. Suas arrancadas de Nem foram a melhor arma ofensiva de sua equipe. E numa delas saiu o gol. Aos 43, puxou o contra-ataque do meio de campo e serviu Bruno. O lateral devolveu de primeira e Nem abriu o placar com um chute no contrapé de Jefferson.

Os botafoguenses, porém, podem reclamar de duas decisões da arbitragem que lhe foram desfavoráveis. No início da partida, Lodeiro recebeu em ótima condição de marcar, mas foi assinalado impedimento erradamente.

Mais tarde, Bruno Mendes foi derrubado por Leandro Euzébio na área e o árbitro Péricles Bassols não marcou.

A segunda etapa acusou o desgaste habitual do início de temporada. Nem caiu de rendimento, o que "matou" a estratégia tricolor de explorar os contra-ataques. Com isso os botafoguenses partiram para pressão, mas faltava o toque de habilidade capaz de furar a retranca rival.

Seedorf entrou aos sete, na sua primeira estreia na temporada. E aos 28 minutos o holandês pensou mais rápido do que a defesa tricolor, tabelou com Bruno Mendes e deu um toque precioso para o zagueiro Bolívar marcar de cabeça.

Sufoco. Em Moça Bonita, no campo do Bangu, o Flamengo encontrou dificuldades desde o início, mas no sufoco acabou vencendo o Volta Redonda por 1 a 0. O gol salvador foi de Hernane aos 48 minutos do segundo tempo . O time lidera o Grupo B da Taça Guanabara com sete pontos.

Na etapa inicial o jogo teve poucas emoções. No segundo o time comandado pelo técnico Dorival Júnior voltou a todo vapor. Logo no primeiro minuto, após cobrança de falta pela esquerda, Renato Santos desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave.

As chances se sucediam, mas nada de a bola entrar. Aos 46 minutos, Hernane, de carrinho, perdeu uma chance incrível. Mas no último lance do jogo, ele controlou uma bola rebatida dentro da área e marcou. O jogo marcou a estreia do ex-corintiano Elias, que veio por empréstimo do Sporting de Lisboa.