Dezessete presos são transferidos do Rio em ação que faz parte de plano olímpico

Segundo Oberg, a ação faz parte do planejamento de segurança para a Olimpíada. "Estes presos continuavam a se comunicar com o exterior para comandar o tráfico nas comunidades. Eles precisavam sair do estado para que pudéssemos melhorar a segurança no Rio", explicou o juiz à reportagem do Estado.

A maioria dos transferidos traficantes é ligada à facção criminosa Comando Vermelho. Os outros são das facções Terceiro Comando e ADA (Amigo dos Amigos), além de um miliciano.

Foram transferidos Adilson Gomes da Hora Júnior, o Nico; Claudemir Silva Paixão, Negão da 12; Cléverson de Souza Silva, o Trek do Amor; Edson Silva de Souza, o Orelha; Eduardo Luiz Paixão, Duda 2D; José Benemário de Araújo; José Ricardo Couto da Silva, o Ricardo Paiol; Leonardo Marques da Silva, o Sapinho; Luiz Cláudio Gomes, o Pão com Ovo; Wallace Batista Soalheiro, o Pixote; Anderson da Silva Verdan; Bruno Maxwell dos Santos Affonso; Carlos Vinícius Lírio da Silva; Marcelo da Silva Leitão; Thiago de Souza Aguiar; Thiago de Souza Cheru; e Wallace de Araújo Torres.

Os detentos saíram do presídio de Bangu por volta das 11h30 desta sexta e deveriam seguir à tarde para os presídios de Catanduvas, no Paraná, Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Porto Velho, em Rondônia. Participaram da operação de transferência 70 policiais militares do Batalhão de Choque e dez batedores.