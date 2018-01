DF tem Open de tênis em cadeira de rodas O 4º Brasil Open de Tênis em Cadeira de Rodas começou nesta quinta-feira, na Academia Resort, em Brasília, reunindo os melhores atletas do mundo da modalidade. A competição tem pela primeira vez a participação de mulheres e é etapa seletiva para a Paraolimpíada de Atenas, no próximo ano. O torneio, realizado anualmente , distribui US$ 10 mil em prêmios.