Di Grassi lamenta exigência de patrocínios na Fórmula 1

"Não estou frustrado, mas é uma pena que hoje a parte financeira conte mais do que os resultados no acesso à Fórmula 1. O dinheiro chega a representar 90% no processo. Mas encaro isso tudo como um aprendizado, mais um obstáculo que vou superar na minha carreira", comentou Di Grassi.

Sem esconder o desânimo com a nova perspectiva da categoria, Di Grassi projeta retornar à Fórmula 1 em uma equipe que proporcione um carro competitivo, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando sofreu para completar as corridas na então estreante Virgin.

"No ano de estreia é bacana, mas depois ficar guiando em condições chatas, com um carro ruim, não nos faz evoluir", afirmou Di Grassi, que está em Interlagos para acompanhar o GP do Brasil neste fim de semana - trabalha atualmente como piloto de testes da Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1.

Para Di Grassi, a experiência na Pirelli lhe proporcionará bom conhecimento técnico e, por consequência, o deixará em boas condições de almejar um bom posto na Fórmula 1 em 2012. Resta saber se ele conseguirá arranjar alguma equipe.