Dia de acidentes na quinta etapa do Rali dos Sertões Jean Azevedo tomou um susto nesta segunda-feira ao atropelar uma vaca durante a quinta etapa do Rali Internacional dos Sertões para o percurso de 448 quilômetros, com trecho cronometrado de 273km, entre as cidades de Corrente, no Piauí e Barra, na Bahia. O piloto sofreu cortes nos lábios inferior e superior. Tomou alguns pontos na boca e recebeu alta do hospital. Em razão do acidente, Jean que tinha largado na frente, terminou a etapa em sexto lugar, em 3h29min55s. Na classificação geral, caiu da terceira para quarta posição. O francês Cyril Despres (KTM/Maisons France) venceu ao completar a prova em 3h14min06s, seguido do também francês David Casteu (Anabas/KTM), com 3h14min36s e de José Helio Rodrigues (Suzuki/Petrobrás), com 3h16min38s. ?Eu estava a 130km/h e não vi a vaca. Não deu para desviar. Quando percebi já estava em cima dela. Fiquei chateado com o acidente?, disse Azevedo. No momento do atropelamento, ele foi atendido por Clemar Corrêa, chefe da equipe médica da competição. Ao chegar a Barra, município banhado pelo Rio São Francisco, com pouco mais de 40 mil habitantes, foi levado ao hospital. É o segundo acidente de Azevedo em competições neste ano. Em janeiro, durante o Rali Lisboa-Dacar, ele sofreu uma fratura no osso sacro e teve de abandonar a prova. Frustração também para o paulista Tiago Fantozzi, que sofreu uma queda quando faltavam apenas 10 quilômetros para o final da prova de motos. Ele deslizou em uma curva fechada e não conseguiu controlar o veículo. ?Foi uma bobeira, não consigo acreditar no que aconteceu?, lamentou Fantozzi após cruzar a linha de chegada. Ele estava entre os três primeiros colocados até o momento do incidente e completou a prova em quinto lugar. Foi atendido por um hospital de Barra e uma radiografia constatou duas fraturas na clavícula direita. Mesmo machucado, o piloto garantiu que correrá a sexta etapa, nesta terça-feira, entre as cidades baianas de Barra e Seabra, com percurso de 312 quilômetros, sendo 152 quilômetros de trecho cronometrado. ?O médico disse que do jeito que estou não devo correr. Mas disse a ele que estou bem, apenas com um pouco de dor e já estou tomando antinflamatório Não posso abandonar a prova?, afirmou o piloto que venceu duas das cinco etapas da competição. Outro acidente ocorreu com Lenílton Araújo dos Santos (KTM/Trail Trip), que capotou antes da largada, no trecho de deslocamento, e sofreu uma fratura na face e foi encaminhado ao Hospital da Barra e está bem.