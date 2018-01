Dia de folga no Mundial da Star A quarta-feira foi de folga para os velejadores que disputam o Mundial da classe Star, em Buenos Aires, na Argentina. Houve um churrasco de confraternização entre os participantes e muito descanso para as duas últimas regatas do campeonato - uma na quinta e outra na sexta. Os brasileiros mais bem colocados são Torben Grael e Marcelo Ferreira, que já conquistaram duas medalhas de ouro olímpicas na classe Star. Eles estão em segundo lugar no Mundial, com 16 pontos perdidos, atrás apenas dos franceses Xavier Rohart e Pascal Rambeau, que têm 12. Robert Scheidt, que é dono de 7 títulos mundiais e duas medalhas de ouro olímpicas na classe Laser, está se aventurando agora na Star. E, ao lado de Bruno Prada, tem feito um campeonato de recuperação - já está na 5ª colocação na classificação geral (24 pontos perdidos).