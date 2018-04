Dia de reagir e levantar taça

Não importa se de uns tempos para cá a disputa doméstica perdeu prestígio e sofre com declínio técnico dos participantes. Nem que seja chamado de Paulistinha, com contundente desprezo. Assim que o juiz der a última assoprada no apito, na Vila Belmiro, um dos lados explodirá de alegria. Duvido e faço pouco que o campeão e seus fãs fiquem impassíveis diante da façanha. Nem por sonho! Cairão na farra, com direito a troféu, papel picado, música, rojões e buzinaço. Ganhar taça sempre é motivo de farra e orgulho.

A briga está aberta - e não faço semelhante afirmação para me aboletar no muro, à espreita do que vai dar e assim não correr risco de erro. O Corinthians deu passo importante, com os 2 a 1 de domingo passado e sobretudo com o futebol consistente que mostrou no Pacaembu. Merece entrar em campo sereno e com a confiança de que levará para o Parque o 27.º estadual dele. Que viria curar um pouco as feridas.

Mas o Santos não está batido. Vá lá que não é o time envolvente, ousado e solto de outros anos. A imagem de Meninos da Vila despontou com força em 2010 e se dissipou com rapidez, embora tenha Neymar como símbolo restante e resistente. E um símbolo de respeito. Dele ainda saem as melhores jogadas da turma, que teve transformações constantes e já não brilha tanto.

Nem por isso se pode cravar que o sonho do tetracampeonato santista foi pro espaço com os gols marcados por Paulinho e Paulo André sete dias atrás. O Santos tem condições de anular a diferença no próprio estádio - e não ver repetida a algazarra corintiana de 2009, quando Ronaldo regeu a orquestra e entortou a coluna de Fábio Costa, com dois golaços, nos 3 a 1 que fizeram a diferença. (Na volta, 1 a 1.)

Para tanto, deve ter, por instantes que sejam, lampejos da trajetória do tricampeonato. A defesa começa bem com o goleiro Rafael, presença importante nas etapas eliminatórias, porém se ressente de um lateral confiável. Edu Dracena, Durval e Leo são pra lá de experientes, apesar de oscilações.

O meio-campo tem a juventude de Renê Júnior, além da rodagem de Arouca e Cícero. Carece de toque de refinamento, que deveria vir de Montillo, o substituto de Ganso e desembarcado na Vila como o grande investimento para 2013. O argentino não explodiu e ainda se complicou com contusão na hora da decisão. Na frente, Miralles alterna com André, e nenhum dos dois conta com confiança total. Resta Neymar, o astro, a referência da companhia, o mais bem pago, badalado e mais cobrado. Dos pés dele depende a sorte do Santos ainda uma vez.

O Corinthians não tem segredos. E engana justamente por isso. Como a escalação e a forma de jogar são conhecidas, fica a impressão de que é fácil segurá-lo. Ok, conseguiram o Boca e o juiz Amarilla. Em circunstâncias normais, tarefa árdua para qualquer um é bater esse grupo sem estrelas de primeira grandeza, mas de muita constância. Mesmo abatidos, de Cássio a Emerson cada um sabe o que Tite pretende deles e como executar tarefas.

O time falha? Sim, claro, e aí estão alguns tropeços duros, o mais recente veio no meio da semana. Nem por isso se deve apagar o que fez o grupo de tantas conquistas no ano passado. Não se joga no lixo um projeto conduzido com sucesso nos últimos anos. O recomeço pode ser hoje, no Paulista. Depois, ainda vêm Brasileiro e Copa do Brasil.

Por isso, o prognóstico da final é complicado. E não será aberração, se a taça sair nos pênaltis. Ai, ai, ai.