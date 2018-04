Dia de ver Lucas em ação para valer no Paris Saint-Germain

PARIS - Começa nesta sexta-feira a trajetória de Lucas no futebol europeu. Em jogo contra o Ajaccio que começará às 18 horas (horário brasileiro) e será transmitido ao vivo pelo Sportv e pela ESPN, ele fará sua primeira partida oficial com a camisa do Paris Saint-Germain.

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o ex-são-paulino será titular, formando o trio ofensivo com o sueco Ibrahimovic e o argentino Lavezzi. "Lucas está bem física e tecnicamente, e vai se encaixar em nosso sistema tático com a sequência de jogos."

Lucas será utilizado do jeito que mais gosta: aberto pelo lado direito. O PSG tem funcionado bem com dois homens de velocidade pelos lados preparando as jogadas para Ibrahimovic, exatamente a maneira como o São Paulo jogou no segundo semestre do ano passado - Lucas e Osvaldo abertos e Luis Fabiano no meio.

"Ele está acostumado a jogar desse jeito, e acredito que terá um bom rendimento", disse o treinador.

A expectativa na França quanto ao rendimento de Lucas é muito grande, porque ele é o reforço mais caro da história do PSG. Custou 43 milhões (R$ 116 milhões pelo câmbio de ontem), valor considerado fora da realidade pelos outros clubes europeus que tinham interesse em contratá-lo (Manchester United, Inter de Milão e Real Madrid), mas que foi pago à vista, e sem barganha, pelo grupo empresarial do Catar que é proprietário do Paris Saint-Germain.

Lucas deixou uma boa impressão nos 45 minutos que jogou num amistoso semana passada em Doha (Catar), onde o time treinou por alguns dias durante o recesso de três semanas do Campeonato Francês. E já ganhou a simpatia de Ibrahimovic, que é o "dono do time". O sueco disse em entrevistas ter ficado impressionado com a qualidade do brasileiro.

Cair nas graças de Ibra é meio caminho andado para Lucas se dar bem no clube. Temperamental e de personalidade forte, ele não hesita em demonstrar publicamente sua insatisfação com algum companheiro. E como quase sempre é grande estrela do time (só não foi na temporada que jogou no Barcelona), suas palavras costumam pesar muito no ambiente.

Decisivo. Ibrahimovic é o responsável por o PSG ter virado o primeiro turno (a rodada que começa hoje abre o segundo) na liderança - o time tem os mesmos 38 pontos que Lyon e Olympique de Marselha, mas leva vantagem no saldo de gols (24, 16 e dois, respectivamente) graças à pontaria do sueco.

Ele é o artilheiro do campeonato com 18 gols marcados em 16 partidas, bem à frente do segundo colocado (Gomis, do Lyon, que fez 11), e mais ainda em relação ao segundo artilheiro do PSG - o atacante reserva Gameiro, com cinco. Ibra também é o líder de assistências da equipe, com cinco.

O Lyon jogará sábado, fora de casa, contra o Troyes. E o Olympique de Marselha entrará em campo domingo para jogar como visitante contra o Sochaux.