Dia de ver o paraguaio Balbuena O corintiano conhecerá hoje, na Arena Barueri, o paraguaio Balbuena. O jogador fará sua estreia na lateral-direita, na vaga de Jucilei. E o teste será bom: pela frente, o melhor ataque do Brasileiro, com 40 gols marcados. "Trata-se de um lateral com bom posicionamento, mas que terá um pouco de dificuldade para atacar. Espero que a experiência dele o ajude a passar por esse momento", disse o técnico Mano Menezes, sem descartar usá-lo na defesa. "Depende do posicionamento do segundo atacante do Barueri. Se não cair pela esquerda, ele será lateral como Jucilei e o Alessandro." Mano reforçou a defesa e acha um empate bom. "Se não jogarmos muito, vai ser difícil pontuar na Arena."