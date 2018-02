Dia ruim para mesa-tenistas do Brasil O desempenho dos cinco mesa-tenistas brasileiros classificados para as Olimpíadas de Atenas não foi nada bom no XVI Aberto do Brasil, realizado no Complexo Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste. No penúltimo dia da competição, neste sábado, a caçula da seleção brasileira de tênis de mesa, Mariany Nonaka, de 16 anos, foi eliminada pela italiana Nicoletta Stefanova, por 4 sets a 1, nas quartas-de-final da categoria sub-21. No primeiro dia de disputas, na quinta-feira, Mariany já havia sido derrotada na fase classificatória da chave principal do torneio - que reúne oito dos 20 atletas melhores colocados no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) -, mas continuou disputando a categoria sub-21. Além dela, Hugo Hoyama (recordista brasileiro de medalhas em pan-americanos ao lado do nadador Gustavo Borges, com 12 medalhas), Hugo Hanashiro, Thiago Monteiro e Lígia Silva não conseguiram passar da primeira rodada da chave principal, disputada na sexta-feira. Neste sábado pela manhã, a mesa-tenista Nicoletta, atual campeã européia da categoria, não teve dificuldades para derrotar Mariany, com parciais de 11/3, 11/5, 11/13, 11/4 e 11/3 (4 sets a 1). Para a caçula da seleção brasileira de tênis de mesa, que não participou do Aberto do Chile no último fim de semana, faltou ritmo de jogo e um pouco mais experiência para vencer a atleta italiana. "Joguei muito bem, acho até que obtive um bom desempenho. Entrei confiante, mesmo sabendo que a adversária estava mais preparada. Disputar uma partida contra a campeã européia é um privilégio e, por isso, mesmo tendo perdido fiquei satisfeita", declarou Mariany, que na primeira partida (oitavas-de-final) deste sábado havia derrotado a brasileira Camila Katsno, por 3 sets a 0. Neste domingo, o torneio encerra com as semifinais e finais da chave principal, que está previsto para começar às 10 horas. O XVI Aberto do Brasil de Tênis de Mesa distribuirá U$$ 90 mil, cerca de R$ 270 mil, em prêmios.