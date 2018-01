Dia turbulento na regata de Ilhabela O dia hoje da Semana de Vela de Ilhabela foi turbulento para os competidores: houve duas largadas, batidas e declassificações. Amanhã a competição termina com a terceira regata barla-sota, com largada marcada para às 12h. A largada da regata de hoje estava marcada para às 12h, mas a falta de ventos atrapalhou os competidores, que já estavam esperando a organização cancelar a disputa. Mas por volta das 15h ventos fortes vieram do sudoeste, com velocidade de 10 a 12 nós, entraram e pôde-se começar a regata. As raias foram mudadas para os locais com melhores condições de ventos, e logo na primeira largada, o barco "Asa Alumínio", um dos favoritos à vitória, queimou a largada e foi desclassificado. A embarcação da família Schürman, "Aysso", também foi desclassificado: bateu em um barco menor, o "Das Fliegerpapier", que teve seu mastro quebrado. Na segunda largada, quem se deu melhor na classe IMS foi o "Mitsubishi", seguido do "Telemar" e do "Telefônica". Na classificação geral, o líder é o "Telefônica", o segundo é o "Caninana" e na terceira posição estão empatados "Mitsubishi" e "Telemar".