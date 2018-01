Diaz teve domínio sobre Popó nos oito rounds disputados Confira através dos rounds como foi a luta de Popó contra o norte-americano Juan Diaz, que valeu a unificação dos títulos da Associação Mundial de Boxe (AMB) e do Conselho Mundial de Boxe (CMB). A luta em detalhes 9.º round 0s Machucado, Popó abandona a luta. Diaz é o vencedor e unifica os títulos dos leves da AMB e OMB 8.º round 0s Neste fim de round, Popó termina mal, pois sente os golpes de Diaz 53s Popó parece estar cansado e sente outra esquerda de Diaz 1min48s Mais um clinh de Popó para segurar o adversário. Diaz volta pressionando o brasileiro nas cordas 2min20s Popó tenta usar um jogo de pernas e tentando colocar a direita, mas Diaz acerta uma esquerda e o brasileiro sente 7.º round 0s Diaz usa a direita para tentar acertar Popó, mas o round termina 30s Agora, Diaz parece estar disposto a atacar. Ataca firme Popó e o empurra para as cordas, com ganchos de direita e esquerda 2min04s Fisicamente, Diaz parece estar mais inteiro que Popó. Para abrir a guarda do brasileiro, usa golpes na linha de cintura 2min45s Técnico de Popó pede a ele para usar mais a cabeça na luta 6.º round 0s Termina o sexto round e a vantagem é de Diaz, que tem domínio da luta 1min10 Diaz aposta em sua esquerda e leva Popó a uma luta aberta. Popó usa diretos e ganchos, mas não entra nenhum golpe com força 2min31 Popó tenta se recuperar e faz o possível para Diaz abrir a guarda, mas o norte-americano mantém firme a defesa 5.º round 0s Round acaba e Diaz tem grande vantagem. Está melhor fisicamente 1min44s Popó sente golpe de Diaz de esquerda e provoca o clinch. Está apanhando bastante, mas segue na luta 2min20s Diaz mantém a tática e está com vantagem nos pontos 4.º round 0s No fim do round, Diaz aplica uma seqüência em Popó, mas o gongo soa e acaba a disputa. Popó reclama de golpes depois do fim 25s Árbitro pede a Popó que eleve os golpes, que estariam abaixo da cintura (o que não é permitido) 2min52 No começo do quarto round (projeção é de 12), Popó tenta afastar o adversário. Diaz o empurra para as cordas e aposta em contra-ataques 3.º round 10s Diaz tenta acertar Popó com cruzados e round termina com o brasileiro reclamando 1min44s Popó vai para cima, mas não consegue abrir a guarda do adversário. Tenat vários golpes, mas não encaixa nenhum. Diaz se defende e tenta encurralar Popó 2min10s Terceiro round começa e a Popó, que está com um calção verde, aposta nos golpes fortes para furar a defesa de Juan Diaz 2.º round 0s Popó consegue resistir e termina o segundo round, com vantagem para o norte-americano 24s Diaz consegue encurralar Popó e aplica uma seqüência dura. Mas Popó consegue sair 1min20s O forte de Diaz é a esquerda e Popó tenta se esquivar, para contra-atacar. Ele tenta até com uppers 2min15s Segundo round começa da mesma forma. Diaz tenta empurrar Popó para as cordas e o brasileiro tenta encaixar diretos 1.º round 0s Termina o primeiro round. Luta equilibrada 45s Popó está nas cordas e procura encaixar uma seqüência. Diaz se defende, mas segue em cima 2min10s A luta começa às 23h14 (de Brasília). Dias tenta pressionar Popó, que se movimenta e busca atacar