Dickens, o pintor inglês da Fórmula 1

SÃO PAULO - Enquanto os mecânicos montavam os carros das equipes da Fórmula 1 nesta quarta-feira, nos boxes de Interlagos, um cidadão, protótipo do inglês, observava criteriosamente as edificações do circuito, contemplava o comportamento de funcionários do autódromo, deixava-se envolver pela atmosfera do evento.

Nos próximos dias, vai percorrer a pé a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. As emoções captadas pelo artista plástico Mark Dickens em Interlagos, na cidade, de tudo o que cerca o 40.º GP do Brasil serão expressas num rico painel que combina pintura, fotos, textos, pedras naturais e sintéticas. Autor do pedido: Bernie Ecclestone, promotor do Mundial.

"Realizo esse trabalho desde a abertura do campeonato, na Austrália. Ecclestone me encomendou um painel de cada grande prêmio'', explica Dickens. "No início de 2012, vamos expor os painéis numa galeria de arte em Londres e depois cada promotor das provas vai receber o seu.''

Dickens tem um caderno grande, com encadernação de luxo, onde primeiros-ministros, governadores, prefeitos, responsáveis pelas corridas deixam mensagens. O artista vai solicitar ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, a sua contribuição. "Alguns desses textos utilizo nos painéis.''

O primeiro contato entre Dickens e Ecclestone ocorreu em Abu Dabi, quando a nação estreou no calendário da Fórmula 1, em 2009. A família real do emirado árabe encomendou um imenso painel relativo à estreia do país no Mundial, exposto no luxuoso Emirates Palace Hotel. Assim que Ecclestone viu a arte de Dickens ficou apaixonado, a ponto de lhe solicitar a produção de painéis das 19 etapas do campeonato.

Amante das artes. Nem todos sabem: além da mais rica coleção de carros de corrida em perfeito estado de conservação, Ecclestone possui importante acervo artístico, aprecia arte. O Brabham BT49-Ford que Nelson Piquet vai pilotar domingo, antes da largada, pertence ao dirigente inglês de 81 anos. Foi com esse carro que o brasileiro conquistou seu primeiro título mundial, em 1981.

"Busco mostrar as belezas e o dinamismo de cada cidade onde a Fórmula 1 se apresenta, seus aspectos culturais, arquitetônicos'', explica Dickens.

Curiosamente, seu primeiro comentário a respeito de São Paulo, recém-chegado da Inglaterra, ontem, foi: "Impressionante o trânsito e este circuito também, sem paddock''. Mas diz ter certeza de que a cidade e o GP do Brasil têm muito a oferecer.

As obras de Dickens são expostas em galerias na Europa, nações árabes e algumas pertencem a coleções famosas, como a do xeque Hamdan Bin Zayed Al Nayan, dos Emirados Árabes Unidos.