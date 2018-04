Diego desmonta a Roma com dois golaços em festa da Juve

A aposta da Juventus em reforços brasileiros se mostra bem-sucedida neste início de temporada. Com boas atuações, Diego e Felipe Melo marcaram ontem os gols do time de Turim na vitória por 3 a 1 sobre a Roma, em pleno Estádio Olímpico. "Foi uma vitória importante contra uma equipe muito forte", disse Diego. "Pensamos em cada jogo como uma disputa singular. Essa é a nossa estratégia para chegar ao fim do campeonato na frente." Em tarde inspirada, ele abriu o placar na primeira etapa com forte chute cruzado, após bela arrancada. O time da casa aproveitou vacilo de Felipe Melo, que ficou reclamando da arbitragem, e deixou De Rossi livre para empatar com um forte chute de fora da área. No segundo tempo, o brasileiro Amauri deu trabalho à zaga da Roma, mas foi Diego quem colocou a Juventus de novo em vantagem. O meia entrou na área pela direita e fez 2 a 1. Nos acréscimos, Felipe Melo se redimiu com o gol que selou a vitória do time de Turim. Autor de dois golaços, Diego mais uma vez saiu aplaudido. O meia, ex-Werder Bremen, assumiu o papel de maestro do time na temporada, que pode marcar a volta por cima da Juventus. Rebaixada há cinco anos após se envolver em um esquema de favorecimento de resultados, ficou fora das competições europeias na temporada 2006/07. Este ano, tenta evitar o pentacampeonato da Internazionale. Nos outros jogos de ontem, Atalanta 0 x 1 Genoa, Cagliari 1 x 3 Siena, Chievo Verona 1 x 2 Lazio, Fiorentina 1 x 0 Palermo, Napoli 3 x 1 Livorno,Parma 2 x 1 Catania e Sampdoria 3 x 1 Udinese.