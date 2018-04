Diego e Daniele Hypólito ficam fora de pódio na Copa da Suíça

Os irmãos Daniele e Diego Hypólito ficaram fora do pódio, em quarto lugar, neste domingo, em Zurique, na final da Copa da Suíça, uma competição de duplas de ginastas. Mas o brasileiro teve uma apresentação brilhante no solo. O atual campeão mundial no aparelho estava empolgado com seu desempenho. "Foi a melhor série e maior nota de solo da minha vida", disse o ginasta. Ele fez 16.200 pontos (nota de partida 16,60) superando a que havia obtido no Mundial, em setembro, na Alemanha: 16.150 pontos. Ele disse que ficou emocionado com a declaração do ginasta Enrico Pozzo, da Itália: "Quando a gente olha você no solo fica parecendo até que a série é fácil." Na classificação final da competição de duplas que teve a participação de 11 países, os irmãos Hypolito ficaram com 28.950. A medalha de ouro ficou para a Romênia, com Steliana Nistor e Flavius Koczi, com 31.100. "Esse quarto lugar precisa ser bastante exaltado. Ficou comprovado mais uma vez a evolução da ginástica brasileira. Espero repetir em breve a parceria com meu irmão", disse Daniele.