Diego e Laís vão para 5 finais em Cottbus Diego Hypólito e Laís Souza foram bem no primeiro dia de provas em Cottbus, na Alemanha, em mais uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica. Os dois brasileiros garantiram presença em 5 finais, que serão disputadas neste sábado e domingo. Diego terminou o primeiro dia com a maior pontuação no solo e no salto. E Laís Souza está nas finais do salto, trave e solo - foi a quarta colocada nas eliminatórias dos três aparelhos. Atual campeão mundial no solo, Diego teve nota 15,600 nas eliminatórias da prova. O romeno Marian Dragulescu, ouro no solo na etapa de Lyon, quando o brasileiro foi prata, decidiu não competir em Cottbus. A final do solo será neste sábado (com SporTV, a partir das 9 horas, de Brasília). No salto, o brasileiro teve nota 16,100. E a final será no domingo (SporTV, a partir das 8 horas). ?Nas eliminatórias pude avaliar a nota de partida dos rivais e vi que não precisaria alterar o segundo salto. Mas na final posso fazer alguma mudança para aumentar minha nota?, contou Diego. Laís tirou nota 14,400 no solo - a melhor foi Oksana Chousouvitina (14,700). Na trave, ficou com 14,600 e a nota mais alta foi da norte-americana Jana Bieger (15.250). E no solo, a russa Irina Iseava foi superior (14,350) - Laís tirou 13,800.