Diego e Mosiah vão à final do Mundial A equipe masculina do Brasil conseguiu colocar dois ginastas nas finais do Campeonato Mundial da Austrália, em Melbourne. Na madrugada desta terça-feira, Diego Hypólito se classificou na prova do solo, enquanto Mosiah Rodrigues vai disputar medalha no individual geral (que computa o resultado dos 6 aparelhos). Voltando a competir depois de muito tempo parado para se recuperar de contusão, Diego Hypólito conseguiu nota 9,300 em sua apresentação no solo e ficou com a última vaga na final. O melhor do dia foi o romeno Marian Dragulescu (9,637). A decisão por medalha nessa prova será no sábado. Já Mosiah Rodrigues também conseguiu a última vaga no individual geral. Com pontuação geral de 51,187, ele terminou em 24º lugar e vai disputar medalha na final de quinta-feira. O primeiro colocado na classificação foi o japonês Tomita Hiroyuki, que fez 57,223. Além de Diego e Mosiah, o Brasil teve a participação de mais dois ginastas na fase de classificação do Mundial. Adan Santos ficou em 52º lugar no geral, enquanto Danilo Nogueira terminou na 55ª colocação. Na noite desta terça-feira, começa a disputa feminina do Mundial de Ginástica. E o Brasil entra em ação com Daiane dos Santos, Daniele Hypólito, Laís Souza e Camila Comin, que buscam vagas nas finais do campeonato.