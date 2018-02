Diego é ouro no solo em Birmingham O Brasil não poderia ter começado melhor a participação na etapa final da Copa do Mundo de Ginástica Artística em Birmingham, Inglaterra. Diego Hypólito, com a nota 9,737, ganhou a medalha de ouro em uma apresentação impecável no solo. ?Foi a minha melhor apresentação no solo da minha vida?, disse o ginasta por telefone para mãe, Geny Hypólito, que ficou no Rio e acompanhou a competição pela TV. Segundo Edson Hypólito, o irmão de Diego, o atleta disse que seu maior temor antes da apresentação era com a última passagem, quando deveria executar uma rondada flick duplo com dupla pirueta. ?Ele achava que se conseguisse executar esses movimentos com perfeição teria grandes chances de conquistar o ouro.? Com o resultado em Birmingham, Diego conquistou sua quinta medalha de ouro na Copa do Mundo. Antes da Inglaterra, o brasileiro venceu no Rio, em março; em La Serena (Chile), em setembro; em Glasgow (Escócia), em outubro, e em Ghent (Bélgica), no mês passado. Antes da competição, Diego afirmou que a etapa final da Copa do Mundo era de grande importância para ele e que seu maior adversário seria o romeno Marian Dragulescu, medalha de prata nos Jogos de Atenas. ?Posso afirmar que esta grande final está sendo encarada como a olimpíada que não disputei?, disse o ginasta, que não conseguiu se classificar para a competição disputada esse ano na Grécia. Os outros competidores na prova de solo não conseguiram fazer apresentações perfeitas. A prata ficou com o japonês Isao Yoneda, nota 9,550. O bronze foi para o húngaro Robert Gal, 9,537. No cavalo com alças masculino, a surpresa foi a derrota do romeno Marius Urzica, que ficou com a medalha de prata, nota 9,812. O ouro ficou com o chinês Qin Xiao 9,825. As competições continuam neste domingo, com Daniele disputando solo e trave; Daiane dos Santos, no solo, e Diego Hypólito no salto sobre cavalo. A SporTV deve transmitir ao vivo a partir das 12h30.