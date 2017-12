Diego herda vaga na final do salto O ginasta Diego Hypólito foi incluído nesta quinta-feira na lista dos oito melhores atletas que disputarão a finalíssima do salto sobre o cavalo da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Birmingham, Inglaterra, nos dias 11 e 12 de dezembro. O brasileiro era um dos reservas no aparelho, mas o espanhol Gervasio Deffer e o chinês Li Xiaopeng, classificados, desistiram de participar do evento. Assim, o Brasil será representado em seis finais - solo (Daiane dos Santos e Daniele e Diego Hypólito), trave (Daniele), assimétricas (Daniele); salto sobre o cavalo (Diego). Na última etapa da Copa do Mundo, disputada em Ghent, Bélgica, Diego precisava da segunda colocação no salto sobre o cavalo para avançar à finalíssima, mas acabou em terceiro. Daniele é a única brasileira que participará de uma final de Copa do Mundo pela segunda vez - em Stuttgart, na Alemanha, em 2002, ela foi a quarta melhor na trave.