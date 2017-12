Diego Hypólito começa a luta pelo bicampeonato mundial A partir deste sábado, na cidade de Aarhus, na Dinamarca, começa o Mundial de Ginástica Artística. Nos dois primeiros dias acontecem as provas de classificação masculina - as mulheres entram em ação apenas na segunda-feira - e a esperança brasileira é Diego Hypólito, que busca o bicampeonato no solo. Além de Diego Hypólito, a equipe masculina do Brasil terá Mosiah Rodrigues, Michel Conceição, Victor Rosa e Luiz Augusto dos Anjos. Danilo Nogueira também fazia parte do grupo, mas sofreu uma contusão durante o treino e será substituído por Caio Costa. No masculino, o campeonato terá a participação de 55 países, sendo que apenas 24 vão para a final - os finalistas em Aarhus também garantem vaga no Mundial Pré-Olímpico de 2007, que irá classificar 12 seleções para a Olimpíada de Pequim, em 2008. Apesar da chance de classificação inédita de uma equipe masculina para uma Olimpíada, o Brasil confia em Diego Hypólito para sair com uma medalha em Aarhus. Ele irá defender seu título na prova do solo, conquistado na última edição do Mundial, ano passado, em Melbourne, na Austrália. "Estou ciente de que serei apontado como favorito para ganhar a prova de solo, afinal de contas, sou o atual campeão mundial neste aparelho", admitiu Diego Hypólito, garantindo que isso não o afeta. "Mas estou tranqüilo neste sentido e nada vai fazer mudar a minha forma de agir e pensar. Sempre entrei nas competições com bastante humildade e concentrado." Diego Hypólito também apontou seus principais adversários na disputa por uma medalha em Aarhus. "Além do romeno Marian Dragulescu, que é meu eterno rival no solo, os canadenses Kyle Shewfelt e Brandon O´Neil também irão incomodar", avisou o ginasta brasileiro.