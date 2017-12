Diego Hypólito conquista a medalha de prata no solo O brasileiro Diego Hypólito conquistou nesta sexta-feira a medalha de prata na prova do solo no Mundial de Ginástica, que está sendo disputado em Aarhus, na Dinamarca. Ele obteve 16,150 pontos e ficou um décimo atrás do romeno Marian Dragulescu, considerado seu grande rival na prova, que somou 16,250 pontos. A medalha de bronze foi para o canadense Kyle Shewfelt, que obteve 15,700 pontos. Diego, que defendia o ouro conquistado no Mundial do ano passado, em Melbourne, na Austrália, melhorou sua nota em relação à eliminatória, quando obteve 16,025 pontos, mas não foi o suficiente para que superasse Dragulescu, que repetiu a pontuação da primeira etapa. O brasileiro acha que teve uma série melhor que a do campeão - de fato, perdeu menos pontos, já que sua nota de partida foi 16,700, contra 16,900 do romeno, que executou saltos mais difíceis. "Estou muito feliz, saí do tablado de solo com o sentimento de dever cumprido", disse Diego. Neste sábado, Diego terá mais uma chance de medalha, na prova do salto sobre o cavalo - ele obteve a sexta melhor nota na eliminatória e vai repetir os saltos. "Não é hora de mudar, mas a final do salto é sempre uma caixinha de surpresas e nunca podemos apontar um grande favorito", afirmou. Neste sábado, o Brasil também disputa o solo feminino, com Daiane dos Santos e Laís Souza - que, nesta sexta-feira, ficou com o quarto lugar no salto sobre o cavalo. Confira a pontuação da final do solo 1.º Marian Dragulescu (ROM) - 16,250 pontos 2.º Diego Hypolito (BRA) - 16.150 3.º Kyle Shewfelt (CAN) - 15.700 4.º Gervasio Deferr (ESP) - 15.675 5.º Jordan Jovtchev (BUL) - 15.600 6.º Kai Zhou (CHN) - 15.550 7.º Alexander Shatilov (ISR) - 15.525 8.º Isaac Botella (ESP) - 14.600 Atualizada às 15h25