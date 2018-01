Diego Hypólito conquista medalha de ouro na China O brasileiro Diego Hypólito conquistou a medalha de ouro no solo na etapa da Copa do Mundo de ginástica de Xangai, na China. Ele somou 15,625 pontos, e ficou à frente do canadense Brandon O´Neill, medalha de prata, e do chinês Du Wei, bronze. "Foi um resultado excelente e que me surpreendeu bastante. Fiz algumas modificações em elementos de força e isso fez com que meu desempenho fosse melhor?, afirmou Diego, que havia ficado apenas com a quarta melhor na fase de classificação. Diego, que é o atual campeão mundial do solo e defende seu título em outubro, em Aarhus, na Dinamarca, comemorou a vitória com um jantar ao lado da irmã Daniele Hypólito, que não teve sucesso na final que disputou na madrugada deste sábado> terminou em sétimo nas barras assimétricas, com 13,550 pontos. ?Não sou forte nesta prova e meu objetivo era conseguir emplacar uma série de movimentos sem deslizes", afirmou Daniele, que se complicou ao sofrer uma queda logo no início da disputa. A medalha de ouro da prova ficou com a chinesa Xiao Tinting, com 15,675 pontos, seguida das russas Yulza Lozhecko (15,500) e Kristina Pravdina (14,975). Neste domingo, Diego e Daniele terão chance de ampliar o quadro de medalhas brasileiro na competição. Ele disputa as finais nas barras paralelas e no salto sobre o cavalo, enquanto Daniele está na decisão no solo. As provas serão transmitidas ao vivo pelo SporTV, a partir das 4h (de Brasília). (Atualizada às 10h30)